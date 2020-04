La Champions e l’Europa League guardano al futuro: il piano per la ripartenza (Di sabato 18 aprile 2020) Il piano Uefa per la ripartenza di Champions ed Europa League: ecco tutte le date. ROMA – Il calcio internazionale guarda con fiducia al futuro. A rivelare il piano dell’Uefa per la ripartenza di Champions ed Europa League è stato Sky Sport. Il programma dovrebbe essere presentato nella prossima riunione con le Federazione che si svolgerà in videoconferenza martedì 21 aprile 2020. Si tratta di un primo passaggio visto che prima di iniziare i vertici del calcio internazionale devono attendere l’ok delle rispettive autorità sanitarie. La deadline è stata fissata il 31 agosto e presto le date scelte saranno comunicate alle rispettive squadre. Le date della Champions League Per quanto riguarda la Champions League la ripresa è fissata per il 7 e l’8 agosto quando i campionati, teoricamente, dovrebbero essere ... Leggi su newsmondo Coronavirus - l’Uefa finalmente decide : sospesa la Champions ed l’Europa League

