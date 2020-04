La casa di carta 4, spettatrice tuona: “Esalta le gesta di criminali!” (Di sabato 18 aprile 2020) La casa di carta attaccata da una spettatrice: “Può portare ad un’inversione dei valori” E’ stata La casa di carta, il telefilm campione di ascolti ideato da Álex Pina e trasmesso su Netflix, a finire sul banco degli imputati nell’ultimo numero di NuovoTV. Nella consueta rubrica “La posta di Cecchi Paone”, una telespettatrice ha infatti attaccato la serie tv rea, secondo la donna, di trasmettere ai giovani che la seguono un messaggio a dir poco negativo. Sabrina da Messina, preoccupata per lo straordinario successo ottenuto dal Professore e della sua banda, ha quindi chiesto l’opinione di Alessandro Cecchi Paone in merito all’impatto che le gesta criminali di Tokyo & Co, possano avere sul pubblico più giovane. Tramite l’esperienza diretta del figlio, la donna ha quindi avanzato ... Leggi su lanostratv I cachet de La Casa di Carta : il Professore e Tokyo tra i più pagati con 63mila euro a episodio

