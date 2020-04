Kamylle, studentessa di 17 anni, muore per Coronavirus: era stata trattata con clorochina (Di sabato 18 aprile 2020) Kamylle Ribeiro, studentessa di 17 anni, è la più giovane vittima del Coronavirus nello stato di Rio de Janeiro, in Brasile. Il decesso si è verificato dopo 20 giorni di ricovero in terapia intensiva. La ragazza era stata trattata con clorochina, farmaco antimalarico di cui ancora non è stata provata l’efficacia scientifica contro il Covid-19. Dramma in Brasile, dove una studentessa di 17 anni, Kamylle Ribeiro, è deceduta a causa del Coronavirus dopo essere stata trattata con clorochina all’ospedale Moacyr do Carmo di Duque de Caxias, città dell’hinterland di Rio de Janeiro. Stando a quanto riporta la stampa locale, la ragazza, che non aveva patologie pregresse, era stata ricoverata per più due settimane nel reparto di terapia intensiva dopo aver manifestato febbre alta e tosse, sintomi tipici ... Leggi su limemagazine.eu Kamylle - studentessa di 17 anni - muore per Coronavirus : era stata trattata con clorochina (Di sabato 18 aprile 2020)Ribeiro,di 17, è la più giovane vittima delnello stato di Rio de Janeiro, in Brasile. Il decesso si è verificato dopo 20 giorni di ricovero in terapia intensiva. La ragazza eracon, farmaco antimalarico di cui ancora non èprovata l’efficacia scientifica contro il Covid-19. Dramma in Brasile, dove unadi 17Ribeiro, è deceduta a causa deldopo essereconall’ospedale Moacyr do Carmo di Duque de Caxias, città dell’hinterland di Rio de Janeiro. Stando a quanto riporta la stampa locale, la ragazza, che non aveva patologie pregresse, eraricoverata per più due settimane nel reparto di terapia intensiva dopo aver manifestato febbre alta e tosse, sintomi tipici ...

Coronavirus, morta 17enne in Brasile: era stata curata con clorochina

