Juventus, giallo sul ritorno di Higuain in Italia (Di sabato 18 aprile 2020) Gonzalo Higuain resta in Argentina? Il ‘Pipita’ potrebbe decidere di non tornare subito in Italia. TORINO – Gonzalo Higuain resta in Argentina? Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Pipita potrebbe non rispondere immediatamente alla convocazione dei bianconeri in vista della ripresa degli allenamenti. L’attaccante starebbe pensando di rimanere in patria almeno fino a quando non si ha la certezza della ripresa del campionato. I dubbi di Higuain I dubbi di Higuain sono diversi. Le condizioni della madre continuano ad essere molto gravi. La donna sta lottando con un cancro e proprio il quadro clinico del genitore ha portato l’argentino a ritornare in patria durante il lockdown in Italia. Inoltre, la ripresa del campionato con i possibili rischi di contagio potrebbero far decidere al Pipita di rimanere in patria almeno fino ai primi di maggio. ... Leggi su newsmondo Giallo Higuain - l’attaccante della Juventus non ha intenzione di tornare in Italia [DETTAGLI]

