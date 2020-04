Juventus Dybala, l’argentino non può stare in panchina (Di sabato 18 aprile 2020) Juventus Dybala, l’argentino non può stare in panchina. I numeri danno ragione alla Joya, primo per presenze I numeri danno ragione a Paulo Dybala, ma Maurizio Sarri continua ad impiegarlo meno del dovuto, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La Joya è primo per presenze in questa stagione, ma decimo per minuti giocati. Sarri – si legge – impiega spesso il 10, ma per poco: ragioni d’equilibrio. Però i numeri di Dybala sono da titolare inamovibile. Chissà se il tecnico bianconero cambierà idea nelle prossime settimane. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Dybala - rinnovo a vita con la Juventus : contratto da 10 milioni all’anno fino al 2025

Dybala Juventus - bianconero a vita : pronto il rinnovo del contratto - le cifre

Juventus - ecco il nuovo esito dei tamponi di Rugani - Matuidi e Dybala. La Joya prepara il rinnovo (Di sabato 18 aprile 2020), l’argentino non puòin. I numeri danno ragione alla Joya, primo per presenze I numeri danno ragione a Paulo, ma Maurizio Sarri continua ad impiegarlo meno del dovuto, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La Joya è primo per presenze in questa stagione, ma decimo per minuti giocati. Sarri – si legge – impiega spesso il 10, ma per poco: ragioni d’equilibrio. Però i numeri disono da titolare inamovibile. Chissà se il tecnico bianconero cambierà idea nelle prossime settimane. Leggi su Calcionews24.com

ChampionsLeague : ?? #OTD in 2017... ???? Paulo Dybala scored twice as Juventus beat Barcelona 3-0 in the quarter-finals ???? #UCL |… - Gazzetta_it : Ora #Dybala è più maturo con l’aiuto di #CR7 e #Sarri. #Juventus #calcio - GoalItalia : Tre anni fa la doppietta contro il Barcellona di Messi ?? La Juventus ora vuole blindare Dybala ?? [@romeoagresti] - TheMattDP10 : [BENATIA VS ALLEGRI] | ECCO LA VERITÀ SU COSA È SUCCESSO DAVVERO ALLA JU... - piero2110 : RT @PeppeDesign: Concept - #Juventus x #Adidas (Colori Stagione attuale) ???? Cosa ne pensate?? ?? #Juve #Finoallafine #Juventusart #Juven… -