Judo, Fabio Basile: “Dispiace il rinvio di Tokyo 2020, in Italia si parla solo della ripartenza del calcio…” (Di sabato 18 aprile 2020) Fabio Basile, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 nel Judo, ha parlato del suo momento e di quel che succederà nei prossimi mesi in una lunga intervista rilasciata a Sky Sport. Anche un campione del suo lignaggio è costretto a casa per colpa dell’emergenza sanitaria che ha investito Italia e mondo intero, mentre dovrebbe essere pronto per puntare verso Tokyo 2020. La sua rincorsa verso la seconda medaglia con i cinque cerchi, quindi, si è dovuta interrompere, momentaneamente. Ha trascorso la Pasqua da solo, insieme al suo sparring partner, al Centro Olimpico di Ostia: “Per fortuna ho un appartamentino all’interno. Siamo soli, tutto è chiuso e ci arrangiamo. Ma preferisco rimanere qui, non voglio perdere di vista i miei obiettivi“. Quando è arrivato l’annuncio dello stop di ogni competizione la ... Leggi su oasport Judo - Grand Slam Dusseldorf 2020 : Fabio Basile guida altri 15 azzurri a caccia di un risultato di peso per scalare il ranking (Di sabato 18 aprile 2020), medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 nel, hato del suo momento e di quel che succederà nei prossimi mesi in una lunga intervista rilasciata a Sky Sport. Anche un campione del suo lignaggio è costretto a casa per colpa dell’emergenza sanitaria che ha investitoe mondo intero, mentre dovrebbe essere pronto per puntare verso. La sua rincorsa verso la seconda medaglia con i cinque cerchi, quindi, si è dovuta interrompere, momentaneamente. Ha trascorso la Pasqua da, insieme al suo sparring partner, al Centro Olimpico di Ostia: “Per fortuna ho un appartamentino all’interno. Siamo soli, tutto è chiuso e ci arrangiamo. Ma preferisco rimanere qui, non voglio perdere di vista i miei obiettivi“. Quando è arrivato l’annuncio dello stop di ogni competizione la ...

SkySport : Judo, Basile: 'Non solo calcio, esistiamo anche noi' - OA_Sport : #Judo, Fabio #Basile: “Dispiace il rinvio di Tokyo 2020, in Italia si parla solo della ripartenza del calcio…” - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Judo, Basile: 'Non solo calcio, esistiamo anche noi' - Fprime86 : RT @SkySport: Judo, Basile: 'Non solo calcio, esistiamo anche noi' - AbrantepaWalter : RT @SkySport: Judo, Basile: 'Non solo calcio, esistiamo anche noi' -

Ultime Notizie dalla rete : Judo Fabio Judo, Fabio Basile: “Dispiace il rinvio di Tokyo 2020, in Italia si parla solo della ripartenza del calcio…” OA Sport Judo, Fabio Basile: “Dispiace il rinvio di Tokyo 2020, in Italia si parla solo della ripartenza del calcio…”

Fabio Basile, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 nel judo, ha parlato del suo momento e di quel che succederà nei prossimi mesi in una lunga intervista rilasciata a Sky Sport. Anche ...

Judo, Basile: "Non solo calcio, esistiamo anche noi"

Siamo soli, tutto chiuso, abbiamo fatto una grande spesa di riso e carne e ci arrangiamo. Ma preferisco rimanere qui, non voglio perdere di vista i miei obiettivi. Fabio Basile, che nel 2016 con una ...

Fabio Basile, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 nel judo, ha parlato del suo momento e di quel che succederà nei prossimi mesi in una lunga intervista rilasciata a Sky Sport. Anche ...Siamo soli, tutto chiuso, abbiamo fatto una grande spesa di riso e carne e ci arrangiamo. Ma preferisco rimanere qui, non voglio perdere di vista i miei obiettivi. Fabio Basile, che nel 2016 con una ...