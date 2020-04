Jennifer Aniston segue Fedez su Instagram e Chiara Ferragni si ingelosisce

Leggi su movieplayer

(Di sabato 18 aprile 2020) Dopo il video in cuihanno usato la sigla di Friends,ha iniziato a seguire il rapper suha deciso di seguiresudopo che il rapper ehanno usato la musica di Friends per un loro video. I like dell'attrice americana sembrano turbare la fashion blogger che viene presa bonariamente in giro dal marito. Molti utenti distanno sfruttando la loro fantasia per passare queste giornate che a volte sembrano interminabili.nei giorni scorsi hanno pubblicato un video in cui mostrano una loro giornata tipo sulle note della sigla di Friends, la serie cult con. Proprio quest'ultima ha scatenato la virtuale gelosia della...