Jack Vanore di Uomini e Donne a sorpresa presenta a tutti la nuova fidanzata Foto

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 18 aprile 2020) “Volevo condividere convoi in questo momento molto duro peruna cosa mia molto personale che pensavo di tenermi per me, ma proprio in questi giorni ho riflettuto e ho deciso di fare questa scelta, perché l’amore è il motore della nostra anima e noidovremmo poi ripartire proprio dall’amore per riprendere in mano e renderla migliore la nostra vita! Ti amo piccola mia e grazie per starmi vicino”. Sono parole di, volto amatissimo di, dove ha ricoperto diversi ruoli nel corso degli anni. Parole aperché, che nel dating show di Maria De Filippi è stato prima corteggiatore poi tronista e poi opinionista del Trono Classico a fianco di Tina Cipollari e Gianni Sperti, è molto riservato. Ma ora ha deciso dire pubblicamente la sua. (Continua dopo la) Come ...