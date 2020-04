Itziar Ituno l’ispettrice della serie tv “La casa di carta” ha il coronavirus (Di sabato 18 aprile 2020) Itziar Ituno guarisce dal coronavirus e punta il dito contro il Governo spagnolo per l’assistenza sanitaria L’attrice Itziar Ituno de La casa di carta, ovvero quella che interpreta Raquel Murillo, ha contratto il coronavirus. Lisbona, ha fatto preoccupare non poco i fans. Chi segue il telefilm cult sa molto bene che l’attrice è giovane e bella però, chiaramente si è preoccupata per quello che poteva succedere. Finalmente, però la donna ha sconfitto questa patologia. Ora sta bene, ha detto ai suoi followers che bisogna fare molto attenzione per cercare di non contrarre il coronavirus, però purtroppo lei era stata contagiata. Cercare di tenere sotto controllo la situazione, si è impegnata affinché riuscisse nuovamente a stare bene. Itziar Ituno e i sintomi del coronavirus L’attrice Itziar Ituno ha annunciato di ... Leggi su kontrokultura Itziar Ituño de La Casa di Carta guarita dal Covid-19 : “Ho passato un brutto periodo”

La Casa di Carta - Itziar Ituño guarita dal coronavirus : “Mi ha cambiata”

