(Di sabato 18 aprile 2020) L’sta fronteggiando l’emergenza sanitaria da più di un mese, i cittadini stanno stringendo i denti in questo momento drammatico e sperano di tornare presto a una vita normale anche se bisognerà tenere presente che ci aspettano mesi con mascherine, guanti, distanziamento sociale e altre misure di sicurezza. L’ingresso nella fase 2 potrebbe avvenire il 4, glini dovranno iniziare a convivere con questo male e intanto le varie attività potranno aprire in maniera graduale. Nei prossimi giorni il Governo dovrebbe stilare una tabella sulle riaperture, scopriamo nel dettaglio chi potrebbe riaprire inil 4(o magari anche prima) e chi invece dovrà aspettare ancora qualche settimana. Le ipotesi sono al vaglio della task force guidata da Vittorio Colao e poi spetterà al Governo presieduto da Giuseppe Conte ...

tancredipalmeri : Giorno 37 di Italia zona rossa, tutti vogliono già la fase 2 adesso, ma vi sfugge una cosa: il lockdown è un para… - Agenzia_Italia : #Campagnano di Roma è stato dichiarato #zonarossa. Troppi malati in un centro di riabilitazione nel paese a nord de… - rob_7_21 : RT @tancredipalmeri: Giorno 37 di Italia zona rossa, tutti vogliono già la fase 2 adesso, ma vi sfugge una cosa: il lockdown è un paracad… - OA_Sport : Italia zona rossa: cosa riaprirà il 4 maggio? Imprese, negozi, passeggiate, sport: ipotesi e soluzioni per la Fase 2 - LauraGio_75 : RT @kitta1979: @animaleuropeRMP @IlConte50919IT @LupodiBrughiera @cris_cersei @filipponico1962 @valy_s @ValeMameli @marioerdrago @lauraross… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia zona

Corriere della Sera

Stando a questa ipotesi, l'Italia verrebbe sostanzialmente suddivisa in 3 macroaree (nord, centro e sud) in base alla diffusione del contagio. Sostanzialmente, laddove la diffusione del virus è ...L’Italia sta fronteggiando l’emergenza sanitaria da più di un mese, i cittadini stanno stringendo i denti in questo momento drammatico e sperano di tornare presto a una vita normale anche se bisognerà ...