Italia Si, Rita Dalla Chiesa rompe il silenzio: “Non dimentichiamo” (Di sabato 18 aprile 2020) Rita Dalla Chiesa a Italia Si: “Non dimentichiamoci di chi ci aiuta in casa, se è lontano Dalla sua terra” Anche la puntata di Italia Si di oggi, sabato 18 aprile 2020, è stata interamente dedicata all’emergenza coronavirus in Italia e nel mondo. Come sempre il padrone di casa Marco Liorni e i quattro saggi di Italia Si, ossia Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli e Manuel Bortuzzo (presenti in studio a Roma) e Mauro Coruzzi (in collegamento da Milano), hanno commentato varie situazioni, tra qui quella relativa alla difficoltà di tante signore straniere che lavorano in Italia al servizio delle famiglie, come badanti oppure occupandosi di pulizie. A tal proposito Rita Dalla Chiesa ha fatto una sorta di appello, ossia: Non possiamo dimenticarci di queste persone nel momento in cui sono lontane dal loro Paese e hanno bisogno di sostegno e di ... Leggi su lanostratv Italia - ecco come ci si prepara alla ‘fase 2’ : novità sulla maturità - firmata ordinanza

