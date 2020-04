Italia Si | Marco Liorni in imbarazzo | “Siamo in fascia protetta”

Leggi su lanostratv

(Di sabato 18 aprile 2020)imbarazzato da una frase di Mauro Coruzzi aSi: “Inprotetta non possiamo…” Anche oggi, 18 aprile 2020, come ogni sabato,conSi, affiancato dai quattro saggi (Elena Santarelli, Rita Dalla Chiesa, Manuel Bortuzzo e Mauro Coruzzi) ha fatto compagnia ai telespettatori di Rai1 per un paio d’ore, dalle 16.40 alle 18.35 circa, con informazioni e aggiornamenti sulla situazione della pandemia in, riuscendo però anche a strappare un sorriso con piccoli momenti esilaranti. E a far ridere i telespettatori è stato sicuramente Mauro Coruzzi che, intervenuto in collegamento da Milano come nei sabati precedenti, ha sollevato il problema dei rapporti ‘intimi’ tra marito e moglie ai tempi del coronavirus. Chiedendo scherzosamente come si possano fare ‘certe cose’ mantenendosi alla ...