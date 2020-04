Italia, ecco come ci si prepara alla ‘fase 2’: novità sulla maturità, firmata ordinanza (Di sabato 18 aprile 2020) Si inizia a pensare alla ‘fase 2’. Dopo quasi due mesi di lockdown, l’Italia riflette su come riaprire, ben consapevole di dover mantenere alcune norme fondamentali affinché non si ripresenti una nuova ondata. A tal proposito, come riporta l’Ansa, alcune attività potrebbero ripartire prima del 4 maggio, forse il 27 aprile. Si tratta di aziende della moda, mobilifici, automotive e cantieri edili. Il 4 maggio, invece, possibile riapertura di bar, ristoranti e parchi. Per quanto riguarda le scuole, c’è una novità in merito all’esame di maturità. Il ministro Azzolina ha infatti firmato l’ordinanza che prevede una commissione interna, formata da 6 persone, con il solo presidente esterno. “In questo modo – spiega – gli studenti saranno valutati da docenti che conoscono il loro percorso e ... Leggi su calcioweb.eu Coppa Italia - entrambe le semifinali a Napoli : ecco la nuova idea per ripartire!

Tamponi : ecco chi ne fa di più al mondo e com’è messa l’Italia

In Italia l’indice di trasmissione del contagio è sceso a 0 - 8. Ecco cosa significa (Di sabato 18 aprile 2020) Si inizia a pensare‘fase 2’. Dopo quasi due mesi di lockdown, l’riflette suriaprire, ben consapevole di dover mantenere alcune norme fondamentali affinché non si ripresenti una nuova ondata. A tal proposito,riporta l’Ansa, alcune attività potrebbero ripartire prima del 4 maggio, forse il 27 aprile. Si tratta di aziende della moda, mobilifici, automotive e cantieri edili. Il 4 maggio, invece, possibile riapertura di bar, ristoranti e parchi. Per quanto riguarda le scuole, c’è una novità in merito all’esame di maturità. Il ministro Azzolina ha infatti firmato l’che prevede una commissione interna, formata da 6 persone, con il solo presidente esterno. “In questo modo – spiega – gli studenti saranno valutati da docenti che conoscono il loro percorso e ...

beppe_grillo : L’Italia può ridiventare il Giardino d’Europa, resiliente, meno dipendente dall’estero, risparmiando soldi e risors… - M5S_Europa : L'ennesimo tradimento all'Italia da parte di #Lega e #ForzaItalia è servito: al Parlamento UE hanno votato contro g… - Antonio_Tajani : Ecco cosa ha votato @forza_italia sugli investimenti anti #Covid19 Sostanza e non chiacchiere. Così si smentiscono… - marco_mainardi : Il #Decretoliquidita così come pensato non può funzionare . Ecco le proposte di @forza_italia . Le #imprese hanno b… - masterofmate : Ecco tutti i clamorosi errori degli scienziati -

Ultime Notizie dalla rete : Italia ecco Cura Italia, ecco gli emendamenti alla Camera per cultura e turismo: da lunedì esame in comm. Bilancio AgCult Coronabond, Tovaglieri: «Ecco perchè la Lega ha votato contro»

Le delegazioni di Lega e di Forza Italia hanno votato contro l’emendamento presentato dai Verdi sui Coronabond come possibile risposta all’emergenza sanitaria. Ma Lega e FI ha ...

“Rock-the-casah”, la quarantena di Lucinda Williams

Ecco come sta vivendo questo periodo di isolamento ... Dovevamo andare in Europa, abbiamo ancora alcuni show programmati nel Regno Unito, ad agosto, e restiamo aggrappati a quelli. Ma altre date ...

Le delegazioni di Lega e di Forza Italia hanno votato contro l’emendamento presentato dai Verdi sui Coronabond come possibile risposta all’emergenza sanitaria. Ma Lega e FI ha ...Ecco come sta vivendo questo periodo di isolamento ... Dovevamo andare in Europa, abbiamo ancora alcuni show programmati nel Regno Unito, ad agosto, e restiamo aggrappati a quelli. Ma altre date ...