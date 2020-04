«Inventate filastrocche per i vostri nipoti» La bella lettera dei nonni Rossella e Gio

Ultime Notizie dalla rete : Inventate filastrocche

L'Eco di Bergamo

una «grammatica della fantasia», un metodo sperimentato con il quale impareranno a inventare storie per conto loro. Bastano materiali poveri come le parole e strumenti alla portata di tutti: la ...Le sue “Favole a rovescio” e le “Filastrocche in cielo e in terra” forniscono infatti delle ipotesi fantastiche ... La “Grammatica della fantasia” ha ancora oggi il potere di invitare i lettori a ...