Inciso nelle ossa | la recensione | Il thriller spagnolo che intriga ma al tempo stesso

Leggi su movieplayer

(Di sabato 18 aprile 2020) Ladi, il secondo adattamento della trilogia di Baztán di Dolores Redondo, che ha ancora una volta come protagonista la detective Amaia Salazar. Secondo film di una trilogia tratta dai romanzi omonimi di Dolores Redondo,ha come protagonista la stessa Amaia Salazar de Il guardiano invisibile (sempre disponibile su Netflix, per chi volesse recuperarlo), che ritroveremo anche in Offerta alla tormenta, la cui uscita, vista la situazione attuale, è stata rimandata a data da destinarsi. Come vedremo in questadi, il film diretto da Fernando González Molina non può che attirare gli amanti dioscuri i cui misteri affondano le radici nel passato (in questo caso della regione basca di Baztán e della sua protagonista) ...