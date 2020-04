In Malawi un tribunale ha rimandato le restrizioni per il coronavirus del governo su richiesta di un gruppo di difesa dei diritti umani (Di sabato 18 aprile 2020) In Malawi un tribunale ha posticipato l’entrata in vigore delle restrizioni agli spostamenti per il coronavirus (SARS-CoV-2), che erano state annunciate martedì dal presidente Peter Mutharika e sarebbero dovute iniziare oggi, su richiesta di un gruppo di difesa dei diritti Leggi su ilpost In Malawi un tribunale ha posticipato le restrizioni per il coronavirus del governo su richiesta di un gruppo di difesa dei diritti umani (Di sabato 18 aprile 2020) Inunha posticipato l’entrata in vigore delleagli spostamenti per il(SARS-CoV-2), che erano state annunciate martedì dal presidente Peter Mutharika e sarebbero dovute iniziare oggi, su richiesta di un gruppo di difesa dei diritti

