In Germania esultano per l’indice di contagio allo 0,7 (in Italia è allo 0,8 ma i toni sono meno entusiastici) (Di sabato 18 aprile 2020) toni entusiastici in Germania, dove il ministro della Salute Jens Spahn ha affermato che adesso l’epidemia di coronavirus è sotto controllo all’interno del Paese, dal momento che l’indice di contagio (il famoso R0) è arrivato allo 0,7. Per questo motivo, il numero dei contagiati è inferiore rispetto al numero dei guariti e si può guardare con ottimismo alla fase della riapertura e del rilancio dell’economia. Queste parole hanno concesso un’ondata di entusiasmo per la Germania, ritenuta uno dei Paesi che meglio ha saputo affrontare l’emergenza da coronavirus. LEGGI ANCHE > Walter Ricciardi avverte: «È certa una nuova ondata in autunno» Differenza Italia-Germania nella gestione dell’emergenza coronavirus Se resta effettivamente ampia la differenza tra il numero dei morti tra la Germania e ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 18 aprile 2020)entusiastici in, dove il ministro della Salute Jens Spahn ha affermato che adesso l’epidemia di coronavirus è sotto controllo all’interno del Paese, dal momento che l’indice di(il famoso R0) è arrivato0,7. Per questo motivo, il numero dei contagiati è inferiore rispetto al numero dei guariti e si può guardare con ottimismo alla fase della riapertura e del rilancio dell’economia. Queste parole hanno concesso un’ondata di entusiasmo per la, ritenuta uno dei Paesi che meglio ha saputo affrontare l’emergenza da coronavirus. LEGGI ANCHE > Walter Ricciardi avverte: «È certa una nuova ondata in autunno» Differenzanella gestione dell’emergenza coronavirus Se resta effettivamente ampia la differenza tra il numero dei morti tra lae ...

bonfanzi : @GiorgiaMeloni Purtroppo Giorgia hai ragione. Per colpa vostra nessuna iniziativa italiana sta avendo successo e G… - marisavillani : RT @RenatoVenditti1: Quando esultano Olanda, Germania Italia e Francia sull'accordo #MES 'modificato' significa che presto noi cittadini lo… - dieguito82 : @CottarelliCPI Il mes non può non avere condizioni, detto ciò si possono prendere soldi x materiale sanitario (dicu… - JosefK____ : @LiaQuartapelle Olanda e Germania esultano, è la prova che i piddini come la quattropalle hanno tradito. - RenatoVenditti1 : Quando esultano Olanda, Germania Italia e Francia sull'accordo #MES 'modificato' significa che presto noi cittadini lo prenderemo nel culo -

Ultime Notizie dalla rete : Germania esultano Differenze Italia-Germania nella gestione dell'emergenza coronavirus Giornalettismo.com Germania, verso la fine della crisi: “Abbiamo il virus sotto controllo”

BERLINO. «Ce l’abbiamo fatta a mettere sotto controllo il virus. Le misure restrittive del lockdown stanno dando i loro frutti», esulta il ministro tedesco della Salute, Jens Spahn. E le cifre ...

Coronavirus, il ministro della Salute tedesco: “Tasso d’infezione allo 0,7%, contagi gestibili”. Ma sulla riapertura Merkel impone “cautela”

Per la prima volta in Germania ogni malato affetto da coronavirus infetta in media meno di una persona: secondo una stima pubblicata dal Robert Koch Institute, l’autorità federale responsabile del ...

BERLINO. «Ce l’abbiamo fatta a mettere sotto controllo il virus. Le misure restrittive del lockdown stanno dando i loro frutti», esulta il ministro tedesco della Salute, Jens Spahn. E le cifre ...Per la prima volta in Germania ogni malato affetto da coronavirus infetta in media meno di una persona: secondo una stima pubblicata dal Robert Koch Institute, l’autorità federale responsabile del ...