In Francia i presidenti s’interrogano | «Possiamo testare 1 600 persone ogni giorno?»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 18 aprile 2020) Scrive L’Equipe che per iè un prerequisito la preoccupazione sanitaria per l’eventuale ripresa degli allenamenti e del campionato, senza dimenticare le conseguenze economiche dei diversi scenari di fine stagione. «Se non ricordiamo fin dall’inizio che la salute dei nostri dipendenti è un imperativo assoluto, trasmetteremo il messaggio che il calcio pensa solo al denaro. Non è affatto vero», ha detto Xavier Thuilot direttore generale del Saint-Étienne. «Non spingeremo per una ripresa rischiosa», afferma Gérard Lopez, presidente del Lille. Il numero uno del Nantes, Waldemar Kita, fondatore di Vivavy Laboratoires (trattamenti estetici) si considera tra quelli in grado di «pensare prima alla protezione dei giocatori assecondando le opinioni dei medici». Olivier Delcourt, boss del Digione, ...