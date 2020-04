In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Aprile: Berlusconi dalla Costa Azzurra: “Grazie alla tecnologia rimaniamo in piena attività” (Di domenica 19 aprile 2020) La Fase zero “Allarme pediatri, dottori di famiglia e guardie mediche” Lombardia – La denuncia dei camici bianchi: “La sanità qui è da ripensare e riorganizzare” di Natascia Ronchetti Funeral Party di Marco Travaglio Siccome per scrivere servono le mani, adotto un paio di accorgimenti per non tenerle impegnate h24 a fare gli scongiuri: guardo meno tv possibile e, appena arriva il Savonarola di turno a ricordarmi che devo morire, la fine del mondo è vicina, è tutto sbagliato e tutto da rifare, metto un film di Totò o … Fase 2 “Regole uguali per tutti” Il governo frena le Regioni Il premier e i ministri vedono governatori, Colao e scienziati E ribadiscono: tutto fermo fino al 4, ripresa “coordinata e uniforme“ di Luca De Carolis e Paola Zanca 11 Aprile Il Piemonte gran malato ... Leggi su ilfattoquotidiano In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Aprile : No Eurobond : Lega&FI sono i veri traditori. Europa destre divise - Fdi vota sì

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Aprile : “Macché fase 2 - terapie intensive lombarde piene”

In edicola sul Fatto del 16 aprile – La fase 2 in Lombardia : 235 morti - pm - tamponi stop e aziende aperte (Di domenica 19 aprile 2020) La Fase zero “Allarme pediatri, dottori di famiglia e guardie mediche” Lombardia – La denuncia dei camici bianchi: “La sanità qui è da ripensare e riorganizzare” di Natascia Ronchetti Funeral Party di Marco Travaglio Siccome per scrivere servono le mani, adotto un paio di accorgimenti per non tenerle impegnate h24 a fare gli scongiuri: guardo meno tv possibile e, appena arriva il Savonarola di turno a ricordarmi che devo morire, la fine del mondo è vicina, è tutto sbagliato e tutto da rifare, metto un film di Totò o … Fase 2 “Regole uguali per tutti” Il governo frena le Regioni Il premier e i ministri vedono governatori, Colao e scienziati E ribadiscono: tutto fermo fino al 4, ripresa “coordinata e uniforme“ di Luca De Carolis e Paola Zanca 11Il Piemonte gran malato ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Aprile: No Eurobond: Lega&FI sono i veri traditori. Europa destre divise, Fd… - fattoquotidiano : LEGA E FORZA ITALIA TRADISCONO L'ITALIA Carroccio e forzisti votano contro gli eurobond, Pd e 5Stelle ancora divisi… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Aprile: “Macché fase 2, terapie intensive lombarde piene” - VedeleAngela : RT @tempoweb: ??La Procura indaga sulle #mascherine di #Zingaretti??La verità sul #MES 'Ci rovina'??Le #Banche non sono pronte: si rischia il… - VedeleAngela : RT @SinistroTOP: ??+++ULTIM’ORA Denunciato per apologia del FaSSismo. A finire nei guai un noto Asino FaSSista della zona che, dopo aver reg… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Aprile: No Eurobond: Lega&FI sono i veri traditori Il Fatto Quotidiano Coronavirus in Campania, nessuna tregua per cibo da asporto e librerie

Intanto la situazione sul fronte dei contagi si è ormai avviata in discesa da giorni: ieri infatti su 2.893 tamponi in tutta la regione solo 41 sono risultati positivi. E dall’inizio dell’emergenza ...

Corriere dello Sport: "Stellone, che bufera. Ulivieri: 'Siamo con lui'"

Ulivieri: 'Siamo con lui'", titola il Corriere dello Sport in edicola oggi. Che aggiunge: "Pronta la reazione dell'Aiac dopo che ... All'interno si legge: "Anche il presidente dell'Aiac, Renzo ...

Intanto la situazione sul fronte dei contagi si è ormai avviata in discesa da giorni: ieri infatti su 2.893 tamponi in tutta la regione solo 41 sono risultati positivi. E dall’inizio dell’emergenza ...Ulivieri: 'Siamo con lui'", titola il Corriere dello Sport in edicola oggi. Che aggiunge: "Pronta la reazione dell'Aiac dopo che ... All'interno si legge: "Anche il presidente dell'Aiac, Renzo ...