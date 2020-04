In Bombshell racconto le molestie e il lato oscuro del giornalismo negli Usa

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 18 aprile 2020) Sara Frisco L'attrice interpreta l'anchorwoman Megyn Kelly: "Queste donne erano vittime ma non angeli" Avrebbe dovuto uscire al cinema il mese scorso, invece arriva su Amazon Prime Video (dal 17 aprile), storia di distanze sociali non mantenute quando la loro trasgressione non era motivo di allarme sanitario ma aveva a che fare con lesessuali sul luogo di lavoro, il potere, l'ambizione professionale. Diretta da Jay Roach e con un cast bombastico come il titolo, formato da Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie, il film racconta un episodio che anticipa di un paio di anni la rivoluzione culturale in seguito allo scandalo Weinstein e ai movimenti #Metoo e Time's up. È la storia di Roger Ailes, potentissimo uomo dei media americani, direttore di Fox News, consulente della comunicazione di Richard Nixon, Ronald Reagan e George H. W. Bush, che, ...