Il Servizio sanitario ha 40 anni va ripensato

(Di sabato 18 aprile 2020) Ilnazionale (Ssn), un bene essenziale per il Paese, è nato nel 1978, quindi oltre 40orsono, un periodo di tempo molto significativo in cui molte cose sono cambiate. Nonostante l’ eccellenza delle prestazioni, molti esperti avvertono comunque un senso di declino dovuto a molti fattori. Infatti, nel tempo il personalesi è ridotto e, a differenza di altri Paesi, la spesa per il Ssn, che attualmente ammonta a circa 115 miliardi di euro, non è stata adeguata all’ inflazione e allo sviluppo tecnologico e, per di più, è soggetta a fenomeni di spreco e, ahimè, di corruzione.