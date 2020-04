Il Segreto anticipazioni | puntate spagnole | ecco chi sarà sindaco a Puente Viejo

(Di sabato 18 aprile 2020) Grazie allesullede Ilscopriremo una novità al femminile. Di che si tratta? Alicia diventerà il nuovodi, sostituirà infatti Mauricio. Strano per quei tempi che una donna assuma un ruolo così importante.sullede Il: un nuovoperAlicia Urrutia, dopo aver vinto alle elezioni, verrà proclamata nuovodel paese. Si tratterà di una grande notizia, vista la condizione di scarsa emancipazione della donna ai tempi della soap iberica. Ci saranno inoltre grandi novità a movimentare i prossimi episodi iberici de Il, ricco di intrighi e di colpi di scena. Lerelative agli episodi in programma in Spagna mostrano che Alicia Urrutia riuscirà finalmente a raggiungere il suo obiettivo, ...

La scorsa settimana è iniziata la nuova stagione de “Il Segreto“, con nuovi personaggi e nuove avvincenti storie che tengono il pubblico di Canale 5 attaccato al televisore. Scopriamo insieme cosa ...perché Esty prende lezioni di pianoforte in segreto; le informazioni non sono buttate nella trama in modo crudo. E riguardo al libro? Come già detto, Unorthodox è ispirata dall’autobiografia di ...