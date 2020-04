IL SEGRETO | anticipazioni puntata di lunedì 20 aprile 2020

Leggi su tvsoap

(Di sabato 18 aprile 2020)de Ildi lunedì 20:Leggi anche: BEAUTIFUL,di domenica 19Don Ignacio, Urrutia, Rosa e Marta vengono chiamati in municipio per rilasciare una dichiarazione sugli eventi occorsi alla stazione di Munia, di fronte ad una commissione giudiziaria. Adolfo è convocato a sua volta per testimoniare e sua madre Isabel gli chiede di evidenziare quanto più possibile il fatto che Ignacio si sia dichiarato repubblicano ai terroristi. Rosa, pensando di incontrare Adolfo in municipio, indossa il suo abito più bello. Tomas parla ad Adolfo di com’è nato l’amore tra lui e Marcela. Dolores e Mauricio, dopo tanto tempo, salutano emozionati Raimundo. Ignacio rientra a casa e racconta a Urrutia l’esito della sua testimonianza. Il: tutte le nostre news ...