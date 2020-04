Il Premio Nobel Montagnier: “Coronavirus modificato in laboratorio a Wuhan, forse volevano un vaccino anti Aids” (Di sabato 18 aprile 2020) Monatagnier, Premio Nobel per la medicina nel 2008, non ha dubbi sulla nascita del coronavirus: “La storia del mercato del pesce è una bella leggenda ma non è possibile”. Il professor professore Luc Montagnier, Premio Nobel per la medicina nel 2008, ha pochi dubbi sul fatto che il coronavirus sia sfuggito dal laboratorio di Wuhan. Niente complottismo, probabilmente un errore umano alla ricerca di un vaccino, forse contro l’Aids. Gli studi di Montagnier sul coronavirus Montagnier ha parlato ai microfoni di Pourquoi Doctor illustrando i risultati dello studio condotto con il collega Jean-Claude Perez. “Con il mio collega, il biomatematico Jean-Claude Perez, abbiamo analizzato attentamente la descrizione del genoma di questo virus Rna …. Non siamo stati primi, un gruppo di ricercatori indiani ha cercato di pubblicare uno studio ... Leggi su newsmondo L'accusa inquietante del premio Nobel : "Il Coronavirus manipolato e sfuggito dai laboratori di Wuhan"

