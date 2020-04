Il piccolo Eman è volato in cielo, Dzeko commuove: “Dovevamo incontrarci, ma oggi per me è un giorno nero…” (Di sabato 18 aprile 2020) Il piccolo Eman è volato in cielo. Il bambino bosniaco malato di cancro non ce l’ha fatta, ieri si è spento. A ricordarlo è l’attaccante della Roma Edinz Dzeko, con cui l’anno scorso si dovevano incontrare, ma non hanno potuto e si sono scambiati qualche battuta tramite videmessaggio (in basso il VIDEO). oggi l’attaccante bosniaco ha deciso di dedicargli parole commoventi, ricordando quei momenti e dimostrando solidarietà alla famiglia. “Caro Mane – si legge sul suo profilo Facebook – Poco meno di un anno fa, dovevamo vederci e incontrarci. Purtroppo la malattia ti ha fermato, perché dovevi stare in un letto d’ospedale. Invece ci siamo inviati un video messaggio. Ricordo come se fosse ieri. Mi hanno detto che eri molto felice e che hai sorriso tutto il giorno. Ricordo anche che è stata una ... Leggi su calcioweb.eu Dzeko ricorda il piccolo Eman morto per un tumore : “Sei la mia ispirazione” (Di sabato 18 aprile 2020) Ilin. Il bambino bosniaco malato di cancro non ce l’ha fatta, ieri si è spento. A ricordarlo è l’attaccante della Roma Edinz, con cui l’anno scorso si dovevano incontrare, ma non hanno potuto e si sono scambiati qualche battuta tramite videmessaggio (in basso il VIDEO).l’attaccante bosniaco ha deciso di dedicargli parole commoventi, ricordando quei momenti e dimostrando solidarietà alla famiglia. “Caro Mane – si legge sul suo profilo Facebook – Poco meno di un anno fa, dovevamo vederci e. Purtroppo la malattia ti ha fermato, perché dovevi stare in un letto d’ospedale. Invece ci siamo inviati un video messaggio. Ricordo come se fosse ieri. Mi hanno detto che eri molto felice e che hai sorriso tutto il giorno. Ricordo anche che è stata una ...

