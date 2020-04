Il piano della Regione Lazio per sostenere le imprese (Di sabato 18 aprile 2020) “Si tratta della prima risposta che mobilita subito 51,6 milioni di euro. A cui aggiungeremo altre risorse”. In un colloquio con la Repubblica il governatore de Lazio Nicola Zingaretti illustra il piano “Pronto Cassa”, ovvero quello che lui stesso definisce “una sfida contro il tempo”, ovvero una misura pensata per sostenere il tessuto produttivo locale fatta da quasi 500 mila Pmi, di cui la fetta più grande è concentrata nel settore del commercio, seguito a distanza da agricoltura, attività ricettive-ristorazione e manifattura. Con l'obiettivo di rendere l'accesso al credito più snello, agile, veloce. “In particolare la garanzia al 100 % sui finanziamenti bancari fino a 25 mila euro” spiega. Poi il presidente del Lazio sottolinea anche che “da fine aprile sarà poi operativa la linea ... Leggi su agi Per la riapertura della scuola un piano dettagliato e risorse ad hoc. Ma ora

