Il Pd s’è Mes con i renziani | eurotensioni coi 5S A Bruxelles i dem votano la

(Di sabato 18 aprile 2020) Le larghe intese si fanno strada al Parlamento di, dove socialisti, popolari, liberali e verdi hanno votato a favore di una risoluzione sui recovery bond garantiti dal bilancio Ue. Tali strumenti, pur non comportando la mutualizzazione del debito esistente, si concentrano sugli investimenti futuri che ovviamente verranno fatti in deficit rispetto ai parametri Ue. L’Europarlamentoe apre, dunque, ad una forma di condivisione del debito (non agli eurobond respinti da Lega e FI) ma anche all’attivazione del Mes e, come era prevedibile, questo crea una spaccatura evidente nella maggioranza giallorossa: Partito democratico e Italia Viva si sono espresse a favore, scontato il no di Lega e FdI, mentre la grande maggioranza del Movimento Cinque Stelle si è astenuta, come aveva già annunciato ieri mattina il vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo ...