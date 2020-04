Il noto youtuber Steve Cash si è tolto la vita

Leggi su bigodino

(Di sabato 18 aprile 2020) È di poche ore fa la notizia della morte di, un famosoche si èlaall’età di 40 anni. Era seguito da un notevole numero di persone ed era conosciuto ed apprezzato per il suo canale Talking Kitty Cat. Più di 2 milioni e mezzo di seguaci, sono adesso addolorati dalla sua scomparsa.si èlaall’interno della sua abitazione, a Nampa, nell’Idaho. Secondo le notizie rese note, è stato trovato con una ferita di arma da fuoco, autoinflitta. Ilsi è sparato e si sospetta che sia stato per via di alcuni problemi personali, che negli ultimi mesi gli avevano fatto rallentare anche la pubblicazione dei suoi tanto attesi video, sul canale YouTube. Era seguito soprattutto dai amanti dei gatti, visto ...