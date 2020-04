"Il coronavirus non lo cambia". Renzi, fonti riservate: il sondaggio devastante, umiliato pure da Crimi (Di sabato 18 aprile 2020) “Matteo Renzi continua a fare Matteo Renzi”. Lo scrive Fabrizio Roncone su Sette, che porta alcuni esempi per dimostrare che l'ex premier non è cambiato neanche con il coronavirus. “Si agita, sentenzia, attizza inciuci (è bastata una lettera di Mario Draghi al Financial Times per fargli immaginare un ribaltone a Palazzo Chigi), polemizza. Non si capisce mai se in lui prevalga il perverso istinto di continuare ad essere ‘il Bomba' o se sia ispirato da qualche bizzarro calcolo politico”: è l'affondo duro nei confronti di Renzi, ma supportato dai numeri. Italia Viva nelle intenzioni di voto è precipitato al 2,2% e addirittura l'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli pone l'ex premier all'ultimo posto nella classifica di gradimento degli italiani per i leader: Renzi è preceduto addirittura dal grillino Vito Crimi. ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - il caso delle mascherine Ffp3 inviate alle farmacie. Inail : “La dichiarazione di conformità non rispetta i requisiti”

Coronavirus a Bergamo non ci sono più bare da portare via : è finita

Funerale sindaco - Prefetto di Napoli contro istituzioni locali : “Organizzato nonostante il coronavirus” (Di sabato 18 aprile 2020) “Matteocontinua a fare Matteo”. Lo scrive Fabrizio Roncone su Sette, che porta alcuni esempi per dimostrare che l'ex premier non èto neanche con il. “Si agita, sentenzia, attizza inciuci (è bastata una lettera di Mario Draghi al Financial Times per fargli immaginare un ribaltone a Palazzo Chigi), polemizza. Non si capisce mai se in lui prevalga il perverso istinto di continuare ad essere ‘il Bomba' o se sia ispirato da qualche bizzarro calcolo politico”: è l'affondo duro nei confronti di, ma supportato dai numeri. Italia Viva nelle intenzioni di voto è precipitato al 2,2% e addirittura l'ultimodi Nando Pagnoncelli pone l'ex premier all'ultimo posto nella classifica di gradimento degli italiani per i leader:è preceduto addirittura dal grillino Vito Crimi. ...

RobertoBurioni : La Ferrari non si ferma: produce valvole per respiratori polmonari che salvano la vita alle persone infettate dal c… - VittorioSgarbi : #coronavirus Siamo alla follia. Quando il rigore sfida il buon senso, non c’è giustizia, ma abuso di potere.… - petergomezblog : Ogni sera dal lunedì al venerdì alle 19.53 sono in onda sul NOVE con @sonoleventi. Ve lo dico perché ancora in mol… - EmilioMoravec : RT @Iperbole_: #LaRussa: 'Il 25 Aprile diventi la giornata in ricordo di tutte le vittime del Coronavirus'. No, 'caro' Ignazio, non ci pro… - Gianfra33984664 : RT @LPuddori: Ogliastra, terra dei centenari in Sardegna non è stata toccata dal coronavirus: si studia perché -

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus non Coronavirus in Italia: contagi, morti e tutte le news sulla situazione la Repubblica Ferrari, l'unica casa automobilistica che con il coronavirus non ha problemi di mercato

Nonostante il momento poco allegro, la Ferrari non ha rimandato l’annuale assemblea degli azionisti per approvare il risultati record dello scorso anno. A Maranello le linee di produzione delle ...

Olbia, mobilità post Covid-19: perché non favorire bicicletta e monopattini?

Quando l’emergenza coronavirus sarà superata, gradualmente riprenderemo a spostarci ... una crescita di grandi proporzioni dei veicoli motorizzati privati circolanti non è sostenibile, neppure nella ...

Nonostante il momento poco allegro, la Ferrari non ha rimandato l’annuale assemblea degli azionisti per approvare il risultati record dello scorso anno. A Maranello le linee di produzione delle ...Quando l’emergenza coronavirus sarà superata, gradualmente riprenderemo a spostarci ... una crescita di grandi proporzioni dei veicoli motorizzati privati circolanti non è sostenibile, neppure nella ...