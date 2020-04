Il Coronavirus e il trauma del personale sanitario | “I segni delle mascherine spariranno

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 18 aprile 2020) “Idalle facce dei nostri medici e infermieri, ma non dalla loro psiche. Non subito almeno, non in una volta sola”. Ecco unariflessioni del Prof. Vittorio Lingiardi, Ordinario di Psicologia Dinamica dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” in merito alsecondario sperimentato dalimpegnato nell’emergenza COVID-19; e aggiunge: “Chi cura va curato, chi guarisce va guarito”. La situazione allarmante che si è da settimane delineata nel nostro Paese, e non solo, è ormai purtroppo ben nota a tutti. Ogni giorno e a qualsiasi ora sentiamo e leggiamo notizie riguardanti l’emergenza covid-19. Le immagini di operatori sanitari infardellati e camuffati sotto i DPI (dispositivi di protezione individuale), nella speranza che questi possano riuscire ...