Il Concerto del primo maggio si farà? Edizione straordinaria per il Concertone da Roma

Concertone del Primo Maggio : via Teulada sostituirà P.zza San Giovanni - con gli artisti video-collegati

Il Concertone del Primo Maggio si farà anche quest’anno - nonostante il Coronavirus : ecco dove (e come) (Di sabato 18 aprile 2020) “Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro” è questo il mood deldel2020 che si terrà come sempre ae che sarà trasmesso in diretta su Rai 3. Un grande evento con unapiù che. E’ stato annunciato poche ore fa in seguito alla grande richiesta di chi si interrogava sul destino di questa manifestazione. Come saprete fino al 3almeno, le misure restrittive saranno ancora molto severe per cui anche per ildelvige le regole del lockdown. Come cambia quindi questache andrà comunque in onda l’12020? Lo spiegano direttamente le tante associazioni che curano da anni la manifestazione e che lo faranno anche per l’del 2020. L’evento, promosso come sempre da CGIL, CISL e UIL, sarà una ...

