Il commissario dell’emergenza Arcuri gela i fautori della riapertura a breve: «Non c’è ripresa senza salute» (Di sabato 18 aprile 2020) Il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri gela i fautori della ripresa a breve. “Dobbiamo continuare ad agire con la cautela e la prudenza di questi mesi. Capire che è clamorosamente sbagliato comunicare un conflitto tra salute e ripresa economica. Senza la salute e la sicurezza la ripresa economica durerebbe come un battito di ciglia. Bisogna continuare a tenere in equilibrio questi due aspetti. Alleggerire progressivamente le misure di contenimento. Garantendo sicurezza e salute di un numero massimo di cittadini possibile. No a improvvisazioni ed estemporaneità”. Arcuri: «È avviata la fase dei test per il tracciamento dei positivi» Quando sarà a regime la app per il contact tracing, il tracciamento dei contatti dei positivi al coronavirus? “È avviata la fase dei test – ha detto Arcuri – ... Leggi su secoloditalia Lombardia - monta la polemica per la gestione dell’emergenza : “Chiediamo commissario straordinario”

“Il presidente Bardi è commissario dell’emergenza Coronavirus - non dell’emergenza sanitaria”. Surreale intervista al portavoce del governatore della Basilicata (di Selvaggia Lucarelli)

Il commissario straordinario dell’Emilia accusa Borrelli : “Sulla fine dell’emergenza - ipotesi da bar” (Di sabato 18 aprile 2020) Ilper l’emergenza Domenicoripresa a. “Dobbiamo continuare ad agire con la cautela e la prudenza di questi mesi. Capire che è clamorosamente sbagliato comunicare un conflitto tra salute e ripresa economica. Senza la salute e la sicurezza la ripresa economica durerebbe come un battito di ciglia. Bisogna continuare a tenere in equilibrio questi due aspetti. Alleggerire progressivamente le misure di contenimento. Garantendo sicurezza e salute di un numero massimo di cittadini possibile. No a improvvisazioni ed estemporaneità”.: «È avviata la fase dei test per il tracciamento dei positivi» Quando sarà a regime la app per il contact tracing, il tracciamento dei contatti dei positivi al coronavirus? “È avviata la fase dei test – ha detto– ...

pfmajorino : Lombardia, monta la polemica per la gestione dell'emergenza: 'Chiediamo commissario straordinario' - Luca16523222 : RT @Tg3web: Arcuri: 'Fase 2? Senza salute non c'è ripresa. In Lombardia cinque volte i morti dell'ultima guerra'. Il Commissario all'emerge… - SecolodItalia1 : Il commissario dell’emergenza Arcuri gela i fautori della riapertura a breve: «Non c’è ripresa senza salute»… - agenzia_nova : #Arcuri: non spetta al commissario trovare risposte su tempi e modi per la #fase2, ma all'autorità politica… - martamacbeal : RT @Tg3web: Arcuri: 'Fase 2? Senza salute non c'è ripresa. In Lombardia cinque volte i morti dell'ultima guerra'. Il Commissario all'emerge… -

Ultime Notizie dalla rete : commissario dell’emergenza Mascherine gratis a tutti? Vedremo. Arcuri sulla Fase 2 del Coronavirus Corriere della Sera