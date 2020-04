Il cinema italiano dice addio a Sergio Fantoni | attore | doppiatore e regista amatissimo

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 18 aprile 2020) Il mondo delè a lutto per la scomparsa diapprezzato tanto in Italia quanto negli Stati Uniti. Oggi la costellazione delnostrano è più cupo in quanto privato di una delle sue stelle più luminose. IlpiangeL’aveva 89 anni, era prossimo a compierne 90 (il prossimo 7 agosto). La sua intera vita è stata dedicata all’arte della recitazione. Teatro eerano il mondo di, un destino il suo, si potrebbe dire, già scritto dato che la sua nascita, avvenuta a Roma il 7 agosto 1930 è avvenuta proprio sotto la protezione della buona stella del teatro.infatti è figlio d’arte in quanto tanto la madre, Afra Arrigoni, quanto il padre, Cesare, erano entrambi attori teatrali. ...