Il bollettino delle 18 di oggi 18 aprile – Confermato il trend in calo

RaiNews : #coronavirus #covid19. Il punto della #ProtezioneCivile: 1.984 nuovi casi, 431 decessi, 1.677 guariti. Il numero d… - _SiGonfiaLaRete : #Coronavirus, il bollettino delle 18 - _DAGOSPIA_ : IL BOLLETTINO DELLE DISGRAZIE(SENZA BORRELLI)-MORTE ALTRE 482 PERSONE.I NUOVI POSITIVI SONO...… - sscalcionapoli1 : Coronavirus, il bollettino delle 18: +809 nuovi positivi, cala il numero di decessi - 100x100Napoli : Il bollettino delle 18 del #coronavirus, con i guariti che sono 2.200 in più rispetto a ieri.… -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino delle

Questi i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino delle 18, oggi per la prima volta senza conferenza stampa. Prosegue il calo del numero dei ricoverati: oggi -779 ricoveri in regime ...Nelle ultime 24 ore in regione si sono registrati 199 decessi che portano il totale delle vittime a 12.050 (ieri sono state ... In totale sono stati esaminati 5.668 casi". Lo riporta il bollettino ...