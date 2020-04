I Topi: su Rai Tre arriva la seconda stagione della serie scritta, diretta ed interpretata da Antonio Albanese (Di sabato 18 aprile 2020) I Topi 2 - Antonio Albanese Dopo le repliche del primo capitolo, Rai Tre trasmette da questa sera alle 22.00 la seconda stagione de I Topi, la serie tv scritta, diretta ed interpretata da Antonio Albanese, che racconta con ironia e sagacia la “dura” vita dei latitanti. Sei nuove puntate della durata di trenta minuti circa ciascuna, già disponibili dal 3 aprile su Rai Play ed ora pronte per il primo passaggio sul piccolo schermo. I Topi 2: il cast Al centro dei nuovi episodi ci sarà la vita privata dei personaggi principali, un gruppo di mafiosi che il pubblico già conosce. Ci sarà dunque un approfondimento sui caratteri del protagonista Sebastiano (Albanese), ormai lontano dalla sua casa e alla ricerca di un nuovo nido insieme allo zio Vincenzo (Tony Sperandeo) e della moglie Betta (Lorenza Indovina), che soffre per la sua assenza e per i primi ... Leggi su davidemaggio I Topi : Antonio Albanese torna Stasera su Rai 3 con la Prima Puntata della Seconda Stagione

I Topi 2 da questa sera su Raitre : recensione ed anticipazioni

I Topi la serie di Antonio Albanese arriva sabato sera su Rai 3 dal 18 aprile (Di sabato 18 aprile 2020) I2 - Antonio Albanese Dopo le repliche del primo capitolo, Rai Tre trasmette da questa sera alle 22.00 lade I, latved interpretata da Antonio Albanese, che racconta con ironia e sagacia la “dura” vita dei latitanti. Sei nuove puntatedurata di trenta minuti circa ciascuna, già disponibili dal 3 aprile su Rai Play ed ora pronte per il primo passaggio sul piccolo schermo. I2: il cast Al centro dei nuovi episodi ci sarà la vita privata dei personaggi principali, un gruppo di mafiosi che il pubblico già conosce. Ci sarà dunque un approfondimento sui caratteri del protagonista Sebastiano (Albanese), ormai lontano dalla sua casa e alla ricerca di un nuovo nido insieme allo zio Vincenzo (Tony Sperandeo) emoglie Betta (Lorenza Indovina), che soffre per la sua assenza e per i primi ...

Bron_ElGram : I Topi 2 su Rai 3 dal 18 aprile: cast, personaggi e anticipazioni sui nuovi episodi - rodolfo_pirani : RT @matteosalvinimi: ???INCREDIBILE!!!??? Da Tgr Leonardo (Rai Tre) del 16.11.2015 servizio su un supervirus polmonare Coronavirus creato dai… - repubblica : RT @RepSpettacoli: Nicola Rignanese nei 'Topi 2': 'Solo per Albanese mi sono tinto i capelli di biondo' [aggiornamento delle 12:38] https:/… - RepSpettacoli : Nicola Rignanese nei 'Topi 2': 'Solo per Albanese mi sono tinto i capelli di biondo' [aggiornamento delle 12:38] - Notiziedi_it : I Topi 2 su Rai 3 quando in onda: il ritorno di Antonio Albanese -