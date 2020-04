I genitori ricoverati perché positivi al Coronavirus: a 5 anni in quarantena da solo e lo strazio per il papà morto (Di sabato 18 aprile 2020) E’ riuscito a rivedere mamma Amel, ma non ha potuto fare lo stesso con il suo papà, ucciso dal Coronavirus, il bambino di 5 anni finito da solo in quarantena e ospite di un albergo della citta’ mentre i genitori erano in ospedale. La storia del piccolo è stata raccontata dal sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli sul suo profilo su Facebook. “Una storia emblematica di questa emergenza, di dolore ma anche di solidarieta’, di cura e di amore“, dice la prima cittadina. Nelle scorse settimane, Amel e suo marito si ammalano di ‘Covid-19‘: tutti e due sono ricoverati nella terapia intensiva dell’ospedale di Torrette. Non hanno un parente a cui dare in consegna il loro figlio: e’ negativo al tampone, ma deve osservare l’isolamento domiciliare. Per trovargli una sistemazione si muovono il sindaco e i servizi sociali, ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - al Bambino Gesù 13 bimbi ricoverati con sintomi respiratori e 7 genitori positivi

L’ostello di lusso che ospita bambini rimasti soli : i genitori sono ricoverati per coronavirus

Coronavirus - due neonate guarite e 10 bambini ricoverati al Bambino Gesù. Anche 5 genitori positivi (Di sabato 18 aprile 2020) E’ riuscito a rivedere mamma Amel, ma non ha potuto fare lo stesso con il suo papà, ucciso dal, il bambino di 5finito daine ospite di un albergo della citta’ mentre ierano in ospedale. La storia del piccolo è stata raccontata dal sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli sul suo profilo su Facebook. “Una storia emblematica di questa emergenza, di dolore ma anche di solidarieta’, di cura e di amore“, dice la prima cittadina. Nelle scorse settimane, Amel e suo marito si ammalano di ‘Covid-19‘: tutti e due sononella terapia intensiva dell’ospedale di Torrette. Non hanno un parente a cui dare in consegna il loro figlio: e’ negativo al tampone, ma deve osservare l’isolamento domiciliare. Per trovargli una sistemazione si muovono il sindaco e i servizi sociali, ...

g_damuri : @lucianocapone @aledenicola Non mi permetto di commentare perché non sono un esperto, mi limito a dire che i Russi… - acistampa : RT @acistampa: “Zumbimbi” è una struttura studiata per ospitare minori dai 2 ai 14 anni che si trovano temporaneamente soli perché i genito… - Raindog2704 : @IlReverendo71 Un amico ha avuto entrambi i genitori ricoverati COVID. Lui - che vive con loro - si è ammalato (ora… - Emanuelamodene1 : RT @katya04032018: Potessi subito....ho genitori tutti e due ancora ricoverati...ma ne stanno uscendo...fossi sola verrei subito subito!!!!… - katya04032018 : Potessi subito....ho genitori tutti e due ancora ricoverati...ma ne stanno uscendo...fossi sola verrei subito subit… -