Grenada e altre crisi nella politica estera reaganiana

(Di sabato 18 aprile 2020) Ladi Ronald Reagan fu decisamente controversa: per quanto sia vero che i successi con l’Unione Sovietica siano stati notevoli (si tenga presente il clima di Guerra Fredda che per anni aveva congelato le relazioni tra Washington e Mosca), l’amministrazione statunitense degli anni Ottanta mostrò limiti e crepe in diverse situazioni geopolitiche. Tra queste, Centro America (e Nicaragua), Medioriente (Israele ed Iran), Africa (Libia e Sud Africa). Ogni presidente americano, in, vanta la propria “dottrina”. Quella di Reagan, la Reagan Doctrine, fu coniata dal Premio Pulitzer e giornalista conservatore del Washington Post Charles Krauthammer per indicare, sostanzialmente, una versione aggiornata della Dottrina Truman: evitare l’installazione di governi comunisti nel mondo. In particolare, secondo Krauthammer, ...