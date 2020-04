‘Grande Fratello’ | una coppia nata nel reality annuncia la rottura | “Si | è finita”

Leggi su isaechia

(Di sabato 18 aprile 2020) Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati! Dopo tanti gossip sui due ex concorrenti del Grande Fratello 16 è stata la professoressa siciliana a confermare alle pagine del settimanale DiPiù Tv che la sua storia d’amore con l’hair stylist è giunta al capolinea: “Sì è finita. Non voglio dire altro. Per adesso preferisco non parlare. Più avanti sì, senza problemi. Ora, per rispetto, meglio evitare”. La Lombardo non sembra avere molta voglia di parlare dei motivi che hanno portato allacon l’ex marito di Tina Cipollari e vuole lasciare a lui eventualmente questo compito: “Al momento non voglio spiegare. Preferisco che lo spieghi lui”. La relazione tra Ambra e Kikò è sembrata in salita fin da subito: dopo essersi stuzzicati fin dal loro ingresso nella Casa ...