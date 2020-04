Gli strafalcioni della grillina Catalfo, da mettersi le mani nei capelli. In che mani siamo (video) (Di sabato 18 aprile 2020) Meno male che ci sono i grillini a farci ridere. L’intervento di Nunzia Catalfo sarebbe tutto da ridere, se non fosse da mettersi le mani nei capelli. Si tratta del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, dicastero chiave. Soprattutto in un momento in cui tali materie sono ossigeno per la Fase 2 dell’emergenza coronavirus. La Catalfo incespica, si arrampica su un inglese imbarazzante, si avventura in una terminologia tecnica che non fa per lei. Insomma, ascoltare per credere. Non si capisce niente. Ce lo aspettiamo da Di Maio, che ormai convive da tempo con le sue gaffe linguistiche, ma vedere che sta diventando un’abitudine per i cinquestelle è sconsolante. Confortiamoci con questo video e con il motto che al peggio non c’è mai fine. Reingegnerizzazione , Microsoft che diventa “Crosoft”, tutta la prima parte ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - sindaco di Boscoreale : “Video con strafalcioni? Ho fatto ridere tutta Italia ma ero stanco. Chiedo scusa alla mia famiglia” (Di sabato 18 aprile 2020) Meno male che ci sono i grillini a farci ridere. L’intervento di Nunziasarebbe tutto da ridere, se non fosse dalenei. Si tratta del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, dicastero chiave. Soprattutto in un momento in cui tali materie sono ossigeno per la Fase 2 dell’emergenza coronavirus. Laincespica, si arrampica su un inglese imbarazzante, si avventura in una terminologia tecnica che non fa per lei. Insomma, ascoltare per credere. Non si capisce niente. Ce lo aspettiamo da Di Maio, che ormai convive da tempo con le sue gaffe linguistiche, ma vedere che sta diventando un’abitudine per i cinquestelle è sconsolante. Confortiamoci con questo video e con il motto che al peggio non c’è mai fine. Reingegnerizzazione , Microsoft che diventa “Crosoft”, tutta la prima parte ...

Meno male che ci sono i grillini a farci ridere. L’intervento di Nunzia Catalfo sarebbe tutto da ridere, se non fosse da mettersi le mani nei capelli. Si tratta del ministro del Lavoro e delle ...

C’è la pandemia e i grillini hanno scoperto che i vaccini servono. Benvenuti

Deputati, senatori, un florilegio di convegni, interviste, video, improperi e strafalcioni per dire che c’è un complotto delle multinazionali farmaceutiche che fanno quattrini con i vaccini.

