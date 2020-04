Gli scienziati di Wuhan smentiscono Trump | Impossibile che il virus sia nato qui

TgLa7 : ++ #DiMaio: con fretta di riaprire si rischia di richiudere ++ 'Riprendere ma in sicurezza e quando gli scienziati lo diranno' - Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per i governanti, gli scienziati, i politici che cominciano a studiare la via d’uscita per il dop… - stanzaselvaggia : Giustamente Ilaria Capua fa notare a Floris che i conduttori invitano gli scienziati per fare sempre-le-stesse-domande in loop. #dimartedì - Klausmarklein : Tutti i mass media che sostenevano il contrario, ma era evidente che il #Coronavirus fosse stato creato in laborato… - marcomoltomale : @Ettore_Rosato Cerca di capire. Parlare ora di riapertura è prematuro. Farlo due settimane fa era una follia. Ascol… -

Gli scienziati Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Gli scienziati