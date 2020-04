Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme | le prime foto

Leggi su tpi

(Di sabato 18 aprile 2020)Dedi nuovoE’ tornato l’amore traDe. I due, stando alle loro storie Instagram,e – in queste settimane di quarantena – stanno trascorrendo il tempo. Nella stessa casa. Dopo lefugaci immagini e gli indizi sui social, finalmente i dueusciti allo scoperto sul balcone dove hanno postato i video su Instagram. Il balcone dell’appartamento romano, il nido d’amore dei due ex che dopo “peste e corna” sidefinitivamente ritrovati, è la location perfetta per il training quotidiano. Esercizi per lui e per lei rigorosamente postati sui rispettivi profili social. Poi durante una sessione di squat i due si immortalano. Un ritorno di fiamma quindi. E pensare cheDeaveva scritto un libro dedicato proprio al ...