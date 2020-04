Giudice toglie bimbi alla mamma infermiera perché esposti al Covid | “Affidati al padre

Leggi su limemagazine.eu

(Di sabato 18 aprile 2020)La decisione. Istiano colviolento. È la decisione di undi Velletri, sul caso di Anna,. La donna si è rivolta al centro antiviolenza Marielle Franco per denunciare il fatto che i suoi figli siano stati trattenuti dalche ha chiesto aldi lasciarli presso di lui paventando il rischioper il lavoro di Anna. Carla Centioni, coordinatrice del centro Marielle Franco della rete Reama di Fondazione Pangea Onlus: “Doppia violenza, fisica e istituzionale”. “In un periodo dove le lavoratrici del settore sanitario dovrebbero essere sostenute e ringraziate per l’enorme lavoro che stanno svolgendo negli ospedali, undel Tribunale ha ordinato che i figli le venissero toltimadre per essere affidati temporaneamente aldenunciato per violenza, per un presunto rischioa causa del ...