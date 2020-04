Giallo Higuain, l’attaccante della Juventus non ha intenzione di tornare in Italia [DETTAGLI] (Di sabato 18 aprile 2020) E’ Giallo in casa Juventus sul ritorno in Italia di Gonzalo Higuain. L’attaccante è tornato in Argentina a causa dell’emergenza Coronavirus, ma adesso è stato chiamato al rientro in attesa della ripresa degli allenamenti che per il momento è ipotizzata per il 4 maggio. Ma, secondo quanto riporta Sky Sport, l’attaccante non avrebbe intenzione di tornare subito in Italia e mettersi a disposizione dell’allenatore Maurizio Sarri. Le ragioni sarebbero due ed entrambe di tipo medico: la prima riguarda le condizioni di salute della madre che sta lottando contro un tumore, la seconda proprio la pandemia da Coronavirus. La Juventus proverà a contattare Higuain e convincerlo al rientro a Torino. Si studia la ripresa degli allenamenti: la Figc invia il protocollo al ministero della Salute e dello Sport L’allenamento in ... Leggi su calcioweb.eu FORMAZIONI Verona Juventus : Higuain vince il ballottaggio con Dybala. Borini guida i gialloblù (Di sabato 18 aprile 2020) E’in casasul ritorno indi Gonzalo. L’attaccante è tornato in Argentina a causa dell’emergenza Coronavirus, ma adesso è stato chiamato al rientro in attesaripresa degli allenamenti che per il momento è ipotizzata per il 4 maggio. Ma, secondo quanto riporta Sky Sport, l’attaccante non avrebbedisubito ine mettersi a disposizione dell’allenatore Maurizio Sarri. Le ragioni sarebbero due ed entrambe di tipo medico: la prima riguarda le condizioni di salutemadre che sta lottando contro un tumore, la seconda proprio la pandemia da Coronavirus. Laproverà a contattaree convincerlo al rientro a Torino. Si studia la ripresa degli allenamenti: la Figc invia il protocollo al ministeroSalute e dello Sport L’allenamento in ...

