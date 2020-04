Francesco Totti Instagram | la clamorosa confessione su Ilary (Di sabato 18 aprile 2020) Per colpa di una gatta voluta a tutti i costi da Ilary, Francesco Totti ha litigato con la moglie e per due giorni non si sono parlati. Poi il lieto fine Tempo di quarantena anche per Francesco Totti che nelle ultime ore ha dialogato insieme a Christian Vieri. Compagni in nazionale e di tante … L'articolo Francesco Totti Instagram la clamorosa confessione su Ilary è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna Francesco Totti si confida in diretta con Bobo Vieri : “Mi stavo separando con Ilary Blasi per Donna Paola”

Francesco Totti a Vieri : “Per colpa del gatto mi stavo separando con Ilary”

“Stavo per separarmi da Ilary per colpa sua”. Francesco Totti - la ‘confessione’ arriva in diretta : cosa è successo (Di sabato 18 aprile 2020) Per colpa di una gatta voluta a tutti i costi daha litigato con la moglie e per due giorni non si sono parlati. Poi il lieto fine Tempo di quarantena anche perche nelle ultime ore ha dialogato insieme a Christian Vieri. Compagni in nazionale e di tante … L'articololasuè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

OfficialASRoma : ? Altra votazione aperta per il #BestRomaGoal ??? ?? Sempre per la parte del tabellone dedicata a Francesco Totti...… - EuropaLeague : Francesco Totti = ______ - ASRomaEN : ?? | #OnThisDay in 1999... Marco Delvecchio and Francesco Totti combine to deliver another memorable derby win! ??… - blogtivvu : ? ?Francesco Totti e Ilary Blasi hanno litigato per via del loro gatto! L'ex campione della Roma, durante una diret… - Noovyis : (“Stavo per separarmi da Ilary per colpa sua”. Francesco Totti, la ‘confessione’ arriva in diretta: cosa è successo… -