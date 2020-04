Forte scossa di terremoto a Foggia, magnitudo 3,7 (Di sabato 18 aprile 2020) Una Forte scossa di terremoto è stata avvertita nel Foggiano nella notte. Il 18 aprile 2020 alle 04:57:27, una scossa di magnitudo 3.7 ha sorpreso i residenti che, preoccupati, sono usciti in strada. La scossa è stata avvertita molto bene a Foggia e nei dintorni e i social sono stati invasi da commenti e post di persone che chiedevano informazioni o raccontavano l’accaduto. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 nella notte del 18 aprile 2020, alle 04:57:27. L’epicentro del sisma è stato localizzato a 3 km SE di Poggio Imperiale (FG). Le con coordinate geografiche (lat, lon) sono 41.81, 15.39. Il terremoto si è verificato a una profondità di 24 km ed è stato localizzato dalla Sala Sismica ... Leggi su bigodino Terremoto in tempo reale - forte scossa nella notte in Puglia - trema la terra nel foggiano

