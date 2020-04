Fontana si autoassolve. Ed è scaricabarile sulle morti del Trivulzio. Il presidente incolpa i tecnici. Ma non cancella il disastro sanitario (Di sabato 18 aprile 2020) Saranno state le inchieste dei pm di tutta la Lombardia o l’ispezione dell’Istituto superiore della sanità ma quel mondo privo di crepe o errori, almeno secondo la rappresentazione del presidente Attilio Fontana, sta andando letteralmente in pezzi. Così mentre la magistratura punta il dito sulle delibere approvate dall’amministrazione regionale e dall’assessorato al Welfare, Giulio Gallera, il governatore fa spallucce e, anzi, scarica le responsabilità di eventuali illeciti sull’Agenzie di Tutela della Salute (Ats) lombarda. “Aspetto con estrema serenità l’esito delle indagini, noi abbiamo fatto una delibera proposta dai nostri tecnici. Sono stati i nostri esperti a dire che a determinate condizioni, e cioè che esistessero reparti isolati dal resto della struttura e che ci fossero dei dipendenti dedicati ai ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 18 aprile 2020) Saranno state le inchieste dei pm di tutta la Lombardia o l’ispezione dell’Istituto superiore della sanità ma quel mondo privo di crepe o errori, almeno secondo la rappresentazione delAttilio, sta andando letteralmente in pezzi. Così mentre la magistratura punta il ditodelibere approvate dall’amministrazione regionale e dall’assessorato al Welfare, Giulio Gallera, il governatore fa spallucce e, anzi, scarica le responsabilità di eventuali illeciti sull’Agenzie di Tutela della Salute (Ats) lombarda. “Aspetto con estrema serenità l’esito delle indagini, noi abbiamo fatto una delibera proposta dai nostri tecnici. Sono stati i nostri esperti a dire che a determinate condizioni, e cioè che esistessero reparti isolati dal resto della struttura e che ci fossero dei dipendenti dedicati ai ...

Fontana si autoassolve. Ed è scaricabarile sulle morti del Trivulzio. Il presidente incolpa i tecnici. Ma non cancella il disastro sanitario

