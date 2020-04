Folla ai funerali del sindaco morto di Covid. Ira del prefetto di Napoli (video) (Di sabato 18 aprile 2020) Non ditelo al governtore De Luca. Le misure draconiane per la quarantena sono saltate in Campania per i funerali di un sindaco. Le esequie si sono tenute oggi a Saviano (Napoli), piccolo comune del Nolano il cui sindaco Carmine Sommese è deceduto ieri, circa un mese dopo aver contratto il Covid-19. In mattinata, nelle strade di Saviano, si è svolto un breve corteo funebre al quale hanno assistito molte persone distribuite sui due lati della strada. Il passaggio del carro funebre, anticipato da quello di un’auto della Polizia municipale, è stato anche salutato dal lancio di palloncini con i colori della bandiera italiana. Il tutto è stato documentato da diversi video pubblicati su Youtube e sui social network. Molti utenti sono rimasti stupiti da quanto avvenuto. Esiste, infatti, il divieto di celebrare funerali e vi sono norme anti assembramenti legate ... Leggi su secoloditalia Coronavirus : a Napoli folla in strada per i funerali del sindaco di 66 anni ucciso dal Covid-19

Coronavirus a Napoli - folla ai funerali del sindaco ucciso dal Covid-19 nonostante i divieti

Folla a Nola per i funerali del sindaco di Saviano Carmine Sommese morto per Covid19 (Di sabato 18 aprile 2020) Non ditelo al governtore De Luca. Le misure draconiane per la quarantena sono saltate in Campania per idi un. Le esequie si sono tenute oggi a Saviano (), piccolo comune del Nolano il cuiCarmine Sommese è deceduto ieri, circa un mese dopo aver contratto il-19. In mattinata, nelle strade di Saviano, si è svolto un breve corteo funebre al quale hanno assistito molte persone distribuite sui due lati della strada. Il passaggio del carro funebre, anticipato da quello di un’auto della Polizia municipale, è stato anche salutato dal lancio di palloncini con i colori della bandiera italiana. Il tutto è stato documentato da diversipubblicati su Youtube e sui social network. Molti utenti sono rimasti stupiti da quanto avvenuto. Esiste, infatti, il divieto di celebraree vi sono norme anti assembramenti legate ...

MediasetTgcom24 : Celebrati nel Napoletano i funerali del sindaco stroncato dal coronavirus: folla in strada nonostante i divieti… - Corriere : Il sindaco (medico) muore per Coronavirus, 200 persone ai funerali nonostante i div... - HuffPostItalia : Nonostante i divieti, folla nel Napoletano per salutare il sindaco morto di Covid-19 - di_ester : - AnnaRKlover : RT @mattinodinapoli: Coronavirus in Campania, folla ai funerali di Sommese. Il Prefetto: «Atto gravissimo, c'era il vice con fascia trico… -