Folla a Nola per i funerali del sindaco di Saviano Carmine Sommese morto per Covid19 (Di sabato 18 aprile 2020) Folla a Nola ai funerali del sindaco di Saviano, Carmine Sommese, morto il 19 marzo scorso per Coronavirus. Moltissime persone si sono radunate in piazza per rendere l'ultimo saluto al primo cittadino del Comune del napoletano, molto amato dai propri concittadini e anche dagli abitanti di Nola, dove era conosciuto per la sua attività di Primario di Chirurgia all'Ospedale. Il carro funebre è stato accolto da un lungo applauso dei cittadini, ripreso dalle immagini di molti cellulari. Polemiche per l'assembramento, nonostante il divieto delle norme anticontagio per il Covid-19. Leggi su fanpage Nola - folla in strada per il “funerale” del sindaco e medico di Saviano (Di sabato 18 aprile 2020)aideldiil 19 marzo scorso per Coronavirus. Moltissime persone si sono radunate in piazza per rendere l'ultimo saluto al primo cittadino del Comune del napoletano, molto amato dai propri concittadini e anche dagli abitanti di, dove era conosciuto per la sua attività di Primario di Chirurgia all'Ospedale. Il carro funebre è stato accolto da un lungo applauso dei cittadini, ripreso dalle immagini di molti cellulari. Polemiche per l'assembramento, nonostante il divieto delle norme anticontagio per il Covid-19.

Peccato che i funerali siano vietati dalle leggi anti-Covid. Eppure, a Saviano, decine di sostenitori e amici non hanno voluto perdersi l'ultimo saluto a Sommese per un corteo che s'è snodato per le ...

