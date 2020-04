Foggia, forte scossa di terremoto avvertita al mattino: i dettagli (Di sabato 18 aprile 2020) Torna a tremare la terra a Foggia, con un terremoto avvertito intorno alle cinque del mattino. E’ Poggio Imperiale l’epicentro del sisma: tutti i dettagli. A Foggia una scossa di terremoto ha sveglaito questa mattina l’intera popolazione. Il sisma, avvenuto intorno alle ore 4:57, ha avuto il suo epicentro a Poggio Imperiale, un comune nella … L'articolo Foggia, forte scossa di terremoto avvertita al mattino: i dettagli proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Manuel Bortuzzo a un anno dal ferimento sfoggia un nuovo tatuaggio : “Più forte di prima” (Di sabato 18 aprile 2020) Torna a tremare la terra a, con unavvertito intorno alle cinque del. E’ Poggio Imperiale l’epicentro del sisma: tutti i. Aunadiha sveglaito questa mattina l’intera popolazione. Il sisma, avvenuto intorno alle ore 4:57, ha avuto il suo epicentro a Poggio Imperiale, un comune nella … L'articolodial: iproviene da www.inews24.it.

infoitinterno : Forte scossa di terremoto in provincia di Foggia, il sisma in piena notte nell’area dell’Alto Tavoliere. Epicentro… - solounastella : RT @immediatonet: Ultim’ora ?? Forte scossa di terremoto in provincia di #Foggia, il sisma in piena notte nell’area dell’Alto Tavoliere. Ep… - Giuda90807602 : RT @immediatonet: Ultim’ora ?? Forte scossa di terremoto in provincia di #Foggia, il sisma in piena notte nell’area dell’Alto Tavoliere. Ep… - terryfree14 : RT @immediatonet: Ultim’ora ?? Forte scossa di terremoto in provincia di #Foggia, il sisma in piena notte nell’area dell’Alto Tavoliere. Ep… - immediatonet : Ultim’ora ?? Forte scossa di terremoto in provincia di #Foggia, il sisma in piena notte nell’area dell’Alto Tavolie… -