Florenzi scherza su Zaniolo | “So che è stato lui a far arrivare il coronavirus per

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 18 aprile 2020) Il calciatore della Roma, Alessandro, attualmente in prestito al Valencia, ha parlato a Sky di Valencia-Atalanta? “Intanto ringrazio la varicella. Non l’avevo mai avuta in vita mia, è arrivata al momento opportuno. Il ritorno èsurreale per me e per tanti giocatori, era la prima volta che giocavano a porte chiuse. Non so se avremmo dovuto giocare, il Getafe e la Roma hanno deciso di non andare in trasferta. Tra di noi ci sono stati dei casi, adesso non so dire se quella partita abbia inciso, ma se fosse stata giocata a porte chiuse o non giocata proprio, poteva essere limitato il contagio. Ma solo Dio sa la verità”. Poisu Niccolò, “Nicco è un ragazzo speciale. Quando è arrivato alla Roma era tranquillissimo, ma ha tirato fuori qualità umane oltre che calcistiche. L’ho ...